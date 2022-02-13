Компания Lufthansa может прекратить авиасообщение с Украиной

Представитель немецкой авиакомпании Lufthansa заявил, что перевозчик рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Украиной.

"Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией на Украине. Приостановка авиасообщения рассматривается", — сказал представитель Lufthansa в беседе с РИА Новости.

Ранее украинское издание "Страна.ua", сообщало, что с 14 февраля небо Украины может стать бесполётной зоной, поскольку крупнейшие международные страховщики не хотят покрывать страховые случаи при полётах над страной.

Днём ранее нидерландская авиакомпания KLM уже прекратила полёты на Украину.

В пятницу, 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Госдеп также советовал американским гражданам не ездить на Украину, а тем, кто уже там, покинуть страну всеми доступными видами транспорта. Ранее с подобным призывом у своим гражданам выступили власти Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Израиля и Канады. Также эти и другие государства начали эвакуировать семьи дипломатов с Украины из-за риска вооружённого конфликта.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен