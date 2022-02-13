Представитель немецкой авиакомпании Lufthansa заявил, что перевозчик рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Украиной.
"Lufthansa очень внимательно следит за ситуацией на Украине. Приостановка авиасообщения рассматривается", — сказал представитель Lufthansa в беседе с РИА Новости.
Ранее украинское издание "Страна.ua", сообщало, что с 14 февраля небо Украины может стать бесполётной зоной, поскольку крупнейшие международные страховщики не хотят покрывать страховые случаи при полётах над страной.
Днём ранее нидерландская авиакомпания KLM уже прекратила полёты на Украину.
В пятницу, 11 февраля президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину. Госдеп также советовал американским гражданам не ездить на Украину, а тем, кто уже там, покинуть страну всеми доступными видами транспорта. Ранее с подобным призывом у своим гражданам выступили власти Великобритании, Японии, Новой Зеландии, Израиля и Канады. Также эти и другие государства начали эвакуировать семьи дипломатов с Украины из-за риска вооружённого конфликта.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Звезда "Тихого дона" Зинаида Кириенко в беседе с журналистами незадолго до кончины произнесла пророческие слова. Актриса умерла в возрасте 88 лет от COVID-19.