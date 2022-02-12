ANP: нидерландская авиакомпания KLM прекращает полёты на Украину

Нидерландская авиакомпания KLM решила прекратить полёты на Украину, сообщает информационное агентство ANP.

Ранее МИД Израиля принял решение эвакуировать семьи своих дипломатов с Украины и предложил израильтянам, которые в настоящее время находятся в этой стране, "рассмотреть возможность отъезда".

Призыв Тель-Авива к эвакуации последовал за аналогичным шагом США, поскольку "американские войска не будут направлены для их спасения в случае вторжения России". Позже Лондон последовал примеру США и Израиля, посоветовав своим гражданам воздерживаться от любых поездок на Украину.

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