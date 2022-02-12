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Автор Ольга Лебедева

Великобритания и Израиль рекомендуют своим гражданам срочно уезжать из Украины

Мир

МИД Израиля принял решение эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины и предложил израильтянам, которые в настоящее время находятся в этой стране, "рассмотреть возможность отъезда".

Великобритания и Израиль рекомендуют своим гражданам срочно уезжать из Украины

Призыв Тель-Авива к эвакуации последовал за аналогичным шагом США, поскольку "американские войска не будут направлены для их спасения в случае вторжения России".

Лондон последовал примеру США и Израиля, посоветовав своим гражданам воздерживаться от любых поездок на Украину, а МИД настоятельно рекомендовал британцам "уехать сейчас, пока еще доступны коммерческие средства передвижения”.

Сообщение об этом размещено на правительственном сайте поздно вечером в пятницу. В нём подчёркивается, что граждане Великобритании, все еще находящиеся на Украине, "не должны ожидать консульской поддержки или помощи в эвакуации в случае российского военного вторжения”, поскольку "любые российские военные действия … серьезно повлияют” на работоспособность диппредставительства, которое раньше отправило ряд сотрудников домой.

По непонятным пока причинам, нагнетаемая в течение нескольких месяцев истерия вокруг Украины в пятницу вдруг вышла на новый виток: сообщения о том, что час Х близок, как никогда, буквально, посыпались из Вашингтона:

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина израиль великобритания
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