Блинкен предупредил о коварстве России: нападут, пока все увлечены Олимпиадой

Поскольку внимание всего мира привлечено к зимним Олимпийским играм в Пекине, Москва может воспользоваться этой возможностью развязать войну против соседней Украины, предупредил Вашингтон.

Выступая в пятницу на пресс-конференции в австралийском городе Мельбурн, госсекретарь США Энтони Блинкен в очередной раз не упустил возможности подогреть массовую истерию, заявив, что Россия продолжает наращивать войска вдоль границы.

По словам американского чиновника, США "продолжают видеть очень тревожные признаки российской эскалации, в том числе новые силы, прибывающие на украинскую границу”:

"Мы находимся в таком состоянии, когда вторжение может начаться в любое время, и, чтобы было ясно, это относится и к Олимпийским играм”, — заявил он, утверждая, что Москва, вероятно, не станет дожидаться завершения спортивного мероприятия, чтобы отдать приказ о наступлении на Украину.

Через несколько часов после этого выступления Блинкена новостное агентство Bloomberg "ошарашило" мир новостью:

нападение России на Украину — дело решённое, оно начнётся 15 февраля.