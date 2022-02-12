EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Каким будет "российское вторжение на Украину" рассказал Салливан

Мир

Белый дом уверен: у России есть все условия для вторжения на Украину "в любой день”, и военные ждут только "отмашки" от Владимира Путина.

Каким будет "российское вторжение на Украину" рассказал Салливан

Как предупредил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен, приказ из Москвы "может поступить уже до окончания ОИ в Пекине", а Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан настаивает: американцы должны постараться уехать из Украины "побыстрее", "пока они все еще могут пользоваться коммерческими средствами передвижения".

Салливан, напомним, заявил ранее, что "нет никакой перспективы военной эвакуации граждан США в случае российского вторжения”.

"Вторжение России скорее всего начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, в то время как последующая наземная атака нарушит связь. Никто не сможет рассчитывать на вылеты воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом, как только начнутся военные действия”, — сказал Салливан.

О том, же, когда грянет час Х с подачи неназванных "официальных источников" сообщило новостное агентство Bloomberg - "во вторник следующей недели".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы джейк салливан
Новости
Великобритания и Израиль рекомендуют своим гражданам срочно уезжать из Украины
Каким будет "российское вторжение на Украину" рассказал Салливан
Блинкен предупредил о коварстве России: нападут, пока все увлечены Олимпиадой
МИД РФ прокомментировал новое развертывание войск США в Европе
США - Украине: душой мы с вами
Кремль: Путин сегодня поговорит с Байденом
Bloomberg запустил обратный отсчет: до российского вторжения на Украину три дня
Врач-кардиолог объяснила, что должно быть в аптечке у гипертоника
В РПЦ отказались от публичного обсуждения молитв о здоровье Жириновского
Губернатор Беглов рискует остаться без работы
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной

Сергей Лавров рассказал, как, по его мнению, разрешится политическая ситуация вокруг Украины.

Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Мир. Новости мира
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Бывший СССР
Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет
Мир. Новости мира
"100 килотонн над Кремлём": Запад обсуждает ядерный удар по РФ
Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Блокада Приднестровья Украиной и Молдавией снова в повестке дня Любовь Степушова
Новости спорта
Канадцы, занявшие четвёртое место в командном турнире, высказались о Валиевой
Мир. Новости мира
"Бряцанье оружием": в США заявили, что не смогут отказаться от топлива РФ
Собчак увидела символичный предмет на встрече Путина и Макрона
Политика. Новости и аналитика
Собчак увидела символичный предмет на встрече Путина и Макрона
Последние материалы
Каким будет "российское вторжение на Украину" рассказал Салливан
Блинкен предупредил о коварстве России: нападут, пока все увлечены Олимпиадой
МИД РФ прокомментировал новое развертывание войск США в Европе
США - Украине: душой мы с вами
Кремль: Путин сегодня поговорит с Байденом
Bloomberg запустил обратный отсчет: до российского вторжения на Украину три дня
Врач-кардиолог объяснила, что должно быть в аптечке у гипертоника
"Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти...
В РПЦ отказались от публичного обсуждения молитв о здоровье Жириновского
Губернатор Беглов рискует остаться без работы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников