Каким будет "российское вторжение на Украину" рассказал Салливан

Белый дом уверен: у России есть все условия для вторжения на Украину "в любой день”, и военные ждут только "отмашки" от Владимира Путина.

Как предупредил в пятницу госсекретарь Энтони Блинкен, приказ из Москвы "может поступить уже до окончания ОИ в Пекине", а Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан настаивает: американцы должны постараться уехать из Украины "побыстрее", "пока они все еще могут пользоваться коммерческими средствами передвижения".

Салливан, напомним, заявил ранее, что "нет никакой перспективы военной эвакуации граждан США в случае российского вторжения”.

"Вторжение России скорее всего начнется с воздушных бомбардировок и ракетных ударов, в то время как последующая наземная атака нарушит связь. Никто не сможет рассчитывать на вылеты воздушным, железнодорожным или автомобильным транспортом, как только начнутся военные действия”, — сказал Салливан.

О том, же, когда грянет час Х с подачи неназванных "официальных источников" сообщило новостное агентство Bloomberg - "во вторник следующей недели".