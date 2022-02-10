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Автор Евгения Васильева

Путин объяснил фразу об Украине "терпи, моя красавица"

Мир

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал свою фразу "терпи, моя красавица", которую сказал во время мероприятия с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Как отметил российский лидер, его заявление об Украине не имело "личного измерения".

Путин объяснил фразу об Украине "терпи, моя красавица"

"Вопрос только в том, что когда мы слышим от главы государства такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности, в том числе и самой Украины, то мне кажется, что это не тот формат", — объяснил Путин, слова которого приводит РИА Новости.

Как подчеркнул глава России, власти должны исполнять свои обязанности. Стране необходимо следовать международному праву и резолюции по безопасности ООН, добавил президент.

Ранее Путин прокомментировал негативную оценку Киева минских соглашений и подчеркнул, что Украине надо их выполнять, даже если ей это не нравится. В Белом доме восприняли цитирование частушки как шутку об изнасиловании.

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«Терпи, моя красавица». Главные заявления Путина после встречи с Макроном: о войне и Порошенко
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина владимир путин эммануэль макрон минские соглашения
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