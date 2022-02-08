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Автор Юлия Миленина

В Кремле разъяснили смысл фразы Путина "терпи, моя красавица"

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил смысл фразы президента РФ Владимира Путина "нравится — не нравится, терпи, моя красавица", сказанной по поводу ситуации вокруг Украины.

В Кремле разъяснили смысл фразы Путина "терпи, моя красавица"

По его словам, когда российский лидер произносил эту фразу в ходе диалога с руководителем Франции Эмманюэлем Макроном, то имел в виду, что Киев должен не забывать о выполнении Минских договорённостей, передаёт РИА Новости.

"Если стоит подпись главы государства, то Украине необходимо исполнять соглашения", — сказал Песков.

Он добавил, что журналистам из Франции, которые следили за переговорным процессом, пришлось долго переводить высказывание Путина на свой язык.

Также пресс-секретарь президента РФ опроверг информацию, появившуюся в некоторых СМИ, о том, что Путин якобы процитировал слова одной из песен музыкальной группы "Красная плесень". Песков усомнился, что глава России знаком с творчеством этого коллектива.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина дмитрий песков владимир путин минские соглашения
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