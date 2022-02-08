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Автор Денис Постольский

Путин Зеленскому: "Нравится не нравится — терпи, моя красавица"

Политика

Уладить кризис в Донбассе можно только путем выполнения Минских соглашений, даже если украинские власти не устраивают эти договоренности.

Путин Зеленскому: "Нравится не нравится — терпи, моя красавица"

По словам российского лидера Владимира Путина, Киев неоднократно выступал против выполнения Минских соглашений, отмечая, что их соблюдение может привести к развалу страны, сообщает РБК со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина во время пресс-конференции после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Москве.

Также, как напомнил Путин, президент Владимир Зеленский говорил, что ему не нравится ни один пункт Минских соглашений.

"Ну, нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять", — заявил российский лидер.

Как отметил Путин, действующие украинские власти взяли курс на демонтаж Минских договорённостей. Также отмечается, что Кремль обеспокоен дискриминацией русскоязычного населения на Украине.

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Терпение на исходе! Киев не выполняет Минских соглашений
Автор: Денис Постольский, Куратор: Олег Артюков
Темы донбасс владимир путин владимир зеленский минские соглашения
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