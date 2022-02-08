Путин Зеленскому: "Нравится не нравится — терпи, моя красавица"

Уладить кризис в Донбассе можно только путем выполнения Минских соглашений, даже если украинские власти не устраивают эти договоренности.

По словам российского лидера Владимира Путина, Киев неоднократно выступал против выполнения Минских соглашений, отмечая, что их соблюдение может привести к развалу страны, сообщает РБК со ссылкой на заявление президента России Владимира Путина во время пресс-конференции после переговоров с французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Москве.

Также, как напомнил Путин, президент Владимир Зеленский говорил, что ему не нравится ни один пункт Минских соглашений.

"Ну, нравится не нравится — терпи, моя красавица. Надо исполнять", — заявил российский лидер.

Как отметил Путин, действующие украинские власти взяли курс на демонтаж Минских договорённостей. Также отмечается, что Кремль обеспокоен дискриминацией русскоязычного населения на Украине.

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