Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация США негативно восприняла высказывание российского президента Владимира Путина "нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Такую метафору глава государства применил во время беседы с Эммануэлем Макроном, говоря о том, что Украина обязана выполнять Минские соглашения, даже если это ей не нравится.
Джен Псаки сообщила, что в Белом доме возмущены "шуткой об изнасиловании", которую позволил себе российский президент.
"Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника", — сказала Псаки во время брифинга.
Пресс-секретарь Белого дома не ограничилась выражением своего мнения относительно этого высказывания Путина, добавив, что многие выражения российского лидера являются "несправедливыми или воинственными", и вызывают возмущение американской стороны.
"Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства", — закончила Псаки, слова которой приводит "Газета.Ru".
При этом Псаки оставила без ответа вопрос журналистов о том, имеют ли подобные высказывания Путина какое-либо влияние на российско-американские отношения.
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