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Автор Светлана Нерадовская

Белый дом воспринял фразу Путина про "красавицу" как "шутку про изнасилование"

Мир

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, администрация США негативно восприняла высказывание российского президента Владимира Путина "нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Такую метафору глава государства применил во время беседы с Эммануэлем Макроном, говоря о том, что Украина обязана выполнять Минские соглашения, даже если это ей не нравится.

Белый дом воспринял фразу Путина про "красавицу" как "шутку про изнасилование"

Джен Псаки сообщила, что в Белом доме возмущены "шуткой об изнасиловании", которую позволил себе российский президент.


"Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника", — сказала Псаки во время брифинга.

Пресс-секретарь Белого дома не ограничилась выражением своего мнения относительно этого высказывания Путина, добавив, что многие выражения российского лидера являются "несправедливыми или воинственными", и вызывают возмущение американской стороны.


"Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства", — закончила Псаки, слова которой приводит "Газета.Ru".

При этом Псаки оставила без ответа вопрос журналистов о том, имеют ли подобные высказывания Путина какое-либо влияние на российско-американские отношения.

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Путин: Нравиться, не нравиться – терпи, моя красавица!
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы джен псаки владимир путин
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