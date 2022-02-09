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Автор Светлана Нерадовская

Издевается над Украиной и женщинами: в CNN объяснили фразу Путина о красавице

Мир

Журналист Натан Ходж из США сделал попытку объяснить, для чего президент России Владимир Путин употребил выражение "нравится, не нравится, терпи, моя красавица" в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном, которая состоялась в Москве 7 февраля.

Издевается над Украиной и женщинами: в CNN объяснили фразу Путина о красавице

Журналист телеканала CNN считает, что эти слова ярко продемонстрировали, что Путин "издевательски" относится к Украине и к женщинам.

"Фольклор или нет, но это высказывание раскрыло издевательское отношение Путина к Украине, которую, как президент ясно дал понять, он не считает настоящей страной. Кроме того, это было напоминанием о неизменном женоненавистничестве российского президента и в его политике, и в его публичных выступлениях", — написал Ходж.

Американец считает, что Путин вообще периодически использует спорные фразы, которые потом долго обсуждают СМИ. В качестве примера он вспомнил слова Путина 1999 года о чеченских сепаратистах: "Если мы их в туалете поймаем, то, извините, и в сортире их замочим".

Тем не менее журналист считает использованием подобных фраз российским президентом признаком готовности к диалогу.

"Когда Путин отказывается от дипломатического языка, он даёт понять, что с ним можно встретиться и поговорить", — заключил Ходж.

 

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«Терпи, моя красавица». Главные заявления Путина после встречи с Макроном: о войне и Порошенко
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин эммануэль макрон
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