Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии Трасс

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал переводчице на ошибку во время диалога с коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

Это произошло после того, как глава МИД России рассказал, что смотрел текст выступления британского премьера Бориса Джонсона в Палате общин, где политик высказался за улучшение отношений с РФ.

Однако переводчица сообщила Лиз Трасс, что Джонсон выступил не в Палате общин, а в Палате лордов.

Тогда Лавров оперативно поправил её, затем переговоры продолжились. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале издания "Известия".

В России считают, что глава МИД Великобритании приехала в Москву именно с целью налаживания связей между государствами.

Кроме того, ранее в британском посольстве отмечали: визит Трасс связан с тем, что Великобритания хочет прояснить некоторые вопросы, связанные с украинским конфликтом и способами его разрешения.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен