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Автор Юлия Миленина

Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии Трасс

Мир

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал переводчице на ошибку во время диалога с коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

Лавров поправил переводчицу на переговорах с главой МИД Британии Трасс

Это произошло после того, как глава МИД России рассказал, что смотрел текст выступления британского премьера Бориса Джонсона в Палате общин, где политик высказался за улучшение отношений с РФ.

Однако переводчица сообщила Лиз Трасс, что Джонсон выступил не в Палате общин, а в Палате лордов.

Тогда Лавров оперативно поправил её, затем переговоры продолжились. Соответствующая видеозапись опубликована в Telegram-канале издания "Известия".

В России считают, что глава МИД Великобритании приехала в Москву именно с целью налаживания связей между государствами.

Кроме того, ранее в британском посольстве отмечали: визит Трасс связан с тем, что Великобритания хочет прояснить некоторые вопросы, связанные с украинским конфликтом и способами его разрешения.

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Автор: Юлия Миленина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы переводчик сергей лавров мид великобритании
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