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Автор Юлия Миленина

Глава МИД Британии Трасс высказалась о "наращивании" войск РФ возле Украины

Мир

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве заявила, что не может игнорировать наращивание войск РФ рядом с Украиной.

Глава МИД Британии Трасс высказалась о "наращивании" войск РФ возле Украины

По её словам, Россия сосредоточила рядом с украинскими регионами свыше 100 тысяч военных, передаёт РИА Новости.

"Мы не можем игнорировать наращивание военных, попытки подорвать суверенитет Украины и территориальную целостность", — сказала руководитель британского дипведомства.

Она добавила, что военные действия на территории Украины приведут к катастрофе и Москву, и Киев. Кроме того, это негативно скажется на европейской безопасности, считает Трасс. 

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уже неоднократно заявлял, что Россия не планирует нападать на украинские земли. Государственный деятель подчёркивал: присутствие военных связано с учениями, которые РФ проводит исключительно в рамках своей территории. 

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