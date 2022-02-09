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Автор Любовь Степушова

Харьков в панике и заслужил выездную сессию СНБО

Мир

В Харькове сложилась взрывоопасная обстановка, поэтому там на 11 февраля назначено выездное заседание Совета национальной безопасности (СНБО) Украины.

Можно выделить следующие линии напряжения:

  1. СНБО готовится ввести санкции против харьковского телеканала "Наш". Об этом заявил журналист телеканала Макс Назаров. Это телеканал Евгения Мураева, которого в западной прессе назвали ставленником Владимира Путина на Украине.
  2. Паника среди населения, которое помнит о заявлении президента Владимира Зеленского о том, что Россия готовит вторжение в Харьков. "Вот Зе хочет приехать и устроить пиар готовности армии и вооружения", — пишет Telegram-канал "Легитимный". Сам СНБО будет касаться больше обороноспособности и безопасности страны, полагают авторы канала, что же касается "санкционного кейса" (против канала "Наш"), "то он готов, но вероятность его опубликования маловероятна".
  3. Возможное размещения нескольких дивизионов американских противоракетных комплексов THAAD в окрестностях Харькова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Это тоже создаёт протестный и панический потенциал.

Москва, конечно, не оставила обозначенное намерение без внимания, имея в виду, что Харьков расположен в 26 км от границы с Россией.

"Возможное размещение противоракетных комплексов США под Харьковом является шантажом и провокацией, направленной против России", — сказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Политик Олег Царёв считает, что натовская экспансия на Украине — это повод для освободительной операции.

"На территории Украины десятки тысяч натовских военных. Сотни тысяч тонн натовского вооружения. Вдумайтесь! Украина — оккупированная НАТО страна. Наши братья и сёстры оккупированы. Таким образом, уже есть два названия для наземной операции на выбор — принуждение к исполнению Минских соглашений и освобождение от натовской оккупации", — написал политик в своём Telegram-канале.

Несмотря на то, что социологические опросы показывают наличие недовольства большинства украинцев Россией, как следует из откровенных заявлений украинских военнослужащих, ситуация обратная.

"Тут люди считают русских своими братьями, поэтому местное население может ходить здесь, улыбаться, но помогают они, работают на ту сторону. Передают информацию, корректируют артиллерийский огонь", — пожаловался корреспонденту телеканала Vice на жителей подконтрольной территории Донбасса один из солдат ВСУ.

THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) — противоракетный комплекс подвижного наземного базирования, предназначенный для перехвата ракет средней дальности.

Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км". 

Всего с 22 января США отправили на Украину более 650 т боеприпасов, сообщал на прошлой неделе глава минобороны республики Алексей Резников. В 2021 г. общий объем военной помощи США Украине составил рекордные $650 млн. С 2014 г. страна получила американскую помощь на $2,7 млрд.

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Автор: Любовь Степушова, Куратор: Любовь Степушова
Темы харьков владимир зеленский
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