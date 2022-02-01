Генерал ВСУ перечислил регионы Украины, "мечтающие присоединиться к России"

Генерал-лейтенант Вооружённых сил Украины Михаил Забродский назвал украинские регионы, жители которых хотели бы войти в состав Южного федерального округа России.

По словам генерала, жители Харькова, Днепра и Херсона "мечтает о какой-то Новороссии" и хотят, чтобы эти города стали российскими.

"Это как раз левобережная часть. Условное направление — Харьков, Днепр, Херсон, и аж до Одессы", — сказал Забродский в эфире телеканала "Эспрессо".

Ранее генерал-лейтенант был командующим Высокомобильными десантными войсками ВСУ. В 2017 году Следственный комитет РФ завёл на Забродского уголовное дело по факту геноцида и применения запрещённых средств и методов ведения войны.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что жители Харькова, Одессы, Николаева и Запорожья хотели бы присоединения их городов к России. С ним согласился главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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