СМИ: Киев попросил США разместить под Харьковом противоракетные комплексы THAAD

Украина попросила США развернуть под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD с радиолокационными средствами, сообщил ТАСС дипломатический источник, пожелавший остаться неназванным.

"Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам "смотреть" вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км", — цитирует ТАСС слова собеседника агентства.

После госпереворота в Киеве, который произошёл в 2014 году, страны НАТО начали "накачивать" оружием Украину, чтобы у неё были возможности для ведения боевых действий в Донбассе против ополченцев самопровозглашённых Донецкой и Луганской Народных Республик.

За последние месяцы США и их союзники передали Украине радиолокационные станции, патрульные катера, противотанковые ракетные комплексы Javelin, гранатомёты NLAW, зенитно-ракетные комплексы Piorun, ударные беспилотники Bayraktar TB2 и другую технику. Несмотря на заявления экспертов о том, что Запад поставляет Киеву устаревшее и списанное оружие, некоторые виды вооружения являются современными и могут угрожать безопасности России.

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