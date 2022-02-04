На Украине рассказали о голоде в армии

Глава Центрального штаба Национального корпуса Украины Сергей Жорин рассказал о деградации украинской армии, солдаты которой голодают.

По словам Жорина, скоро Украину некому будет защищать. Командир должен думать о повышении профессионализма военных и улучшении позиций, а не о том, как прокормить своих солдат, отметил он.

Данная ситуация свидетельствует о деградации в украинской армии, заявил Жорин в эфире YouTube-канала Politeka.

После государственного переворота в Киеве, который произошёл в 2014 году, страны Североатлантического альянса начали "накачивать" оружием Украину, чтобы у неё были возможности для ведения боевых действий в Донбассе.

За последние месяцы США и их союзники передали Украине радиолокационные станции, патрульные катера, противотанковые ракетные комплексы Javelin, гранатометы NLAW, зенитно-ракетные комплексы Piorun, ударные беспилотники Bayraktar TB2 и другое вооружение.

Ранее военный эксперт Яков Кедми заявил, что страны НАТО передают Украине устаревшее оружие — "за пять минут до списания", — которое бесполезно на современном поле боя и никак не усиливает украинскую армию.

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