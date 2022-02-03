Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов назвал провокацией поставки Турцией вооружения на Украину.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Анкара подписали соглашение о строительстве на территории Украины завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.
"В этой обстановке насыщение Украины оружием само по себе является провокацией, элементом подстрекательства. Не понимать этого в Анкаре не могут, но все равно делают, что печально", — сказал Климов в беседе с РИА Новости.
По словам сенатора, Турция поставляет на Украину вооружение, чтобы заработать денег и стать "участником большой игры". Однако с каждой такой поставкой увеличивается риск обострения вооружённого конфликта в Донбассе, добавил Климов.
Днём ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о поставках на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun ("Перун"). Также решается вопрос о передаче Киеву ПЗРК Grom ("Гром"), разных типов беспилотников, зенитных снарядов и других боеприпасов, добавил глава польского МИД.
Ранее военный эксперт Яков Кедми назвал трагикомедией поставки оружия на Украину. Страны НАТО передают Украине старое оружие — "за пять минут до списания", — которое бесполезно на современном поле боя и никак не усиливает ВСУ, отметил он.
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