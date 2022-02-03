Сенатор Климов назвал провокацией поставки Турцией оружия Украине

Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов назвал провокацией поставки Турцией вооружения на Украину.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев и Анкара подписали соглашение о строительстве на территории Украины завода по производству турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar.

"В этой обстановке насыщение Украины оружием само по себе является провокацией, элементом подстрекательства. Не понимать этого в Анкаре не могут, но все равно делают, что печально", — сказал Климов в беседе с РИА Новости.

По словам сенатора, Турция поставляет на Украину вооружение, чтобы заработать денег и стать "участником большой игры". Однако с каждой такой поставкой увеличивается риск обострения вооружённого конфликта в Донбассе, добавил Климов.

Днём ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак объявил о поставках на Украину переносных зенитно-ракетных комплексов Piorun ("Перун"). Также решается вопрос о передаче Киеву ПЗРК Grom ("Гром"), разных типов беспилотников, зенитных снарядов и других боеприпасов, добавил глава польского МИД.

Ранее военный эксперт Яков Кедми назвал трагикомедией поставки оружия на Украину. Страны НАТО передают Украине старое оружие — "за пять минут до списания", — которое бесполезно на современном поле боя и никак не усиливает ВСУ, отметил он.

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