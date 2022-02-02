Польша поставит Украине ПЗРК Piorun по просьбе министра обороны Блащака

Власти Польши решили поставить Украине переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"По моей просьбе Совет министров принял постановление о помощи Украине. Мы предоставим самое современное польское оборудование — переносные зенитно-ракетные комплексы Piorun и боеприпасы", — цитирует главу министерства ТАСС.

Ранее глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил о решении властей республики предоставить Украине несколько десятков тысяч единиц оборонительного вооружения.

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, речь может идти о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов Grom, разных типов беспилотных летательных аппаратов, зенитных снарядов и других боеприпасов.

Польский Piorun является модернизацией российского ПЗРК "Игла-1". Он способен поражать цели на дистанции более шести километров и на высоте до четырёх километров.

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