Зеленский заявил о расширении производства беспилотников Bayraktar на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины будут производиться беспилотники Bayraktar. Соответствующее соглашение подписано между Киевом и Анкарой.

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