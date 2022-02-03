Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины будут производиться беспилотники Bayraktar. Соответствующее соглашение подписано между Киевом и Анкарой.
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