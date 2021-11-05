Украина планирует наращивать число Bayraktar и использовать всё вооружение

На Украине вооружённые силы не планируют ограничиваться беспилотниками Bayraktar, они намерены использовать всё вооружение.

Начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала рассказал в эфире 1+1 о будущих планах по применению оружия на линии фронта. Он заявил, что для отражения вражеских атак необходимо пускать в ход всё вооружение, в том числе Bayraktar.

"Нам государство закупает Bayraktar, у нас есть они на вооружении, но на этом мы не останавливаемся, мы будем их наращивать", — добавил Шаптала.

Он также уверен, что нельзя обсуждать применение беспилотников в контексте "правильно или нет".

"Это было решение главнокомандующего", — резюмировал он.

Ранее Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины, обратился к власти с просьбой перестать пиариться на использовании беспилотников Bayraktar. По его мнению, это может привести к тому, что в будущем другие страны не захотят предоставить своё оружие Украине.

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