"Газпром" не забронировал доптранзит через Украину и прокачку через Польшу

В "Газпроме" не стали бронировать дополнительные мощности транзита газа через Украину, а также прокачку через Польшу на второй и третий кварталы 2022 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные GSA Platform и Regional Booking Platform, допмощности транзита через газораспределительные станции "Суджа" объёмом до 9,8 млн кубометров в сутки и "Сохрановка" (до 5,2 млн кубометров в сутки), которые предложил на аукционе 7 февраля "Оператор ГТС Украины", не заинтересовали российскую компанию.

Кроме того, в "Газпроме" решили не бронировать на два квартала мощности транзита по проходящему через Польшу в ФРГ газопроводу "Ямал — Европа". Предложенные на аукционе объёмы прокачки до 89,1 млн кубометров в сутки оказались не востребованы российской компанией.

Напомним, на январь "Газпромом" было забронировано лишь 21,6% транзитных мощностей через Польшу. Дополнительные мощности транзита по украинскому маршруту в прошлом месяце остались невостребованными.

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