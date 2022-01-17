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Автор Владимир Васютченко

"Газпром" не забронировал мощности транзита через Украину и Польшу на февраль

Мир

В "Газпроме" решили не бронировать на февраль дополнительные мощности транзита газа через Украину, а также прокачку через Польшу.

"Газпром" не забронировал мощности транзита через Украину и Польшу на февраль

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные GSA Platform и Regional Booking Platform, предложенные на аукционе 17 января "Оператором ГТС Украины" мощности транзита через газораспределительные станции "Суджа" (объём — до 9,8 млн кубометров в сутки) и"Сохрановка" (до 5,2 млн кубометров в сутки) не были востребованы российской компанией.

Также "Газпром" не стал бронировать на февраль мощности транзита объемом до 89,1 млн кубометров в сутки по проходящему через Польшу в Германию газопроводу "Ямал — Европа".

Ранее российская компания не забронировала допмощности транзита газа через Украину, а также прокачку через Польшу на декабрь 2021 года. На январь "Газпром" забронировал лишь 21,6% транзитных мощностей через Польшу по "Ямалу — Европе". Допмощности транзита через Украину при этом остались невостребованными.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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