"Газпром" не забронировал допмощности транзита через Украину и Польшу на декабрь

Компания "Газпром" решила не бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу на декабрь.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сведения GSA Platform и Regional Booking Platform, 15 ноября российская компания не стала бронировать допмощности транзита через украинские газораспределительные станции "Суджа" объёмом до 9,8 млн кубометров газа в сутки и "Сохрановка" (до 5,2 млн кубометров).

"Торги прошли в дополнение к бронированию на основе долгосрочного контракта на 40 млрд куб. м на год", — отмечается в сообщении.

Также остались невостребованными мощности проходящего через Польшу газопровода "Ямал — Европа" объёмом до 89 млн кубометров в сутки.

Ранее "Газпром" не стал бронировать транзитные мощности через Украину и Польшу на первый-третий кварталы 2022 года.

Кроме того, российская компания не бронировала допмощности транзита через Украину в октябре и ноябре. В сентябре "Газпром" забронировала лишь 4,3% из предложенных мощностей.

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