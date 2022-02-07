Генерал ВСУ рассказал, как Киев обманывает военных

Экс-заместитель командующего Силами специальных операций ВСУ Сергей Кривонос обвинил украинские власти в обмане военнослужащих. По словам генерала, Киев не обеспечивает солдат необходимыми для нормальной жизни пенсиями и зарплатами.

"По закону ему (генералу. — Прим. ред.) насчитывается значительно больше, но у нас же есть постановление кабмина, которое обрубило любую заинтересованность в службе для офицеров и контрактников, по которой ты будешь получать ровно столько, сколько говорит кабмин", — объяснил Кривонос, слова которого приводит Пятый телеканал.

Генерал отметил: офицерам говорили, что они получат 70-90% денежного содержания, но такие обещания оказались ложью. Как подчеркнул Кривонос, в течение 30 лет работы ему очень редко можно было "не думать, как выжить". Также он предупредил власти Украины, что из-за подобного поведения военные перестанут доверять политикам.

Ранее генерал заявил, что в украинской армии не хватает личного состава. По данным Кривоноса, официальная статистика отражает реальную обстановку в лучшем случае на 50-60%.

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