The Guardian: у России достаточно войск, чтобы захватить любой город Украины

Россия накопила достаточное количество войск рядом с Украиной, чтобы захватить Киев или любой другой город страны, однако к полномасштабному вторжению РФ ещё не готова, пишет The Guardian.

По информации издания, Москва собрала не менее 70% огневой мощи. В статье сказано, что президент РФ Владимир Путин может дать команду о начале "вторжения" примерно в середине февраля.

Экс-глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк отметил в интервью The Guardian, что пока не верит в "неизбежность нападения" России.

"Мы ещё не видим 200 тысяч военнослужащих, необходимых для полномасштабного вторжения", — пояснил он.

Однако политики из США, подчёркивается в публикации, продолжают заявлять, что вооружённое нападение может произойти в любое время, например, завтра или через несколько недель, так как "русские создали все возможности для военной операции".

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