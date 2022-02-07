Politiсo: Макрон хочет стать героем, который спасёт Украину от "вторжения" РФ

Французский лидер Эмманюэль Макрон отправился в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы стать героем, который спасёт Украину от российского "вторжения", пишет Politiсo.

По информации издания, глава Франции предложит Путину заключить мирное соглашение. Как отмечается в статье, такие шаги Макрона положительно скажутся на его рейтингах в преддверии президентских выборов, которые состоятся во Франции весной 2022 года. Кроме того, он якобы хочет доказать президенту РФ, что Европа может самостоятельно решать проблемы, пока США и Россия "борются друг с другом".

"После переговоров с Путиным Макрон сможет выделиться среди других кандидатов ещё до начала президентской компании. Он покажет, что способен обеспечить существование Франции на мировой арене", — считает эксперт по международным отношениям Сирил Брет.

В материале также сказано, что Путин, скорее всего, "отступит" только в том случае, если Запад пойдёт на уступки, поэтому слова Макрона о примирении с РФ заставляют "нервничать" США и НАТО.

7 февраля в Москве пройдёт встреча президентов России и Франции. Главной темой разговора станет конфликтная ситуация вокруг Украины.

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