В Кремле отреагировали на публикацию Bloomberg о "вторжении" России на Украину

Новость о начавшемся "нападении" России на Украину, которую по ошибке опубликовало агентство Bloomberg, сигнализирует об опасности агрессивных заявлений США. Такое мнение выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

В беседе с РИА Новости он отметил, что подобные сообщения могут привести к "непоправимым последствиям".

По его мнению, появившаяся в Bloomberg публикация демонстрирует, насколько опасна ситуация, складывающаяся вокруг Украины.

"Это иллюстрация того, какие последствия может иметь атмосфера чрезвычайной напряжённости, сложившаяся по причине этих агрессивных действий наших контрагентов в Европе", — подчеркнул Песков.

Ранее в Bloomberg появилась новость о том, что 5 февраля российские войска якобы "вторглись" на украинские земли. Однако позже заголовок удалили, агентство опубликовало опровержение. Как пояснили журналисты, материал был подготовлен, исходя из "разных сценариев" развития событий на Украине.

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