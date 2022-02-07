В Турции рассказали, чем обернутся поставки Bayraktar на Украину

Поставки беспилотников Bayraktar на Украину — большая ошибка, заявил генсекретарь оппозиционной турецкой партии Vatan Догу Перинчек. По его мнению, если Киев заполучит летальное оружие, под угрозой окажется не только Россия.

Речь идёт о ранее подписанном меморандуме о совместном по обслуживанию и модернизации боевых дронов недалеко от столицы Незалежной между Киевом и Анкарой.

"Поставка Турцией беспилотников Bayraktar Украине является большой ошибкой, наша партия неоднократно об этом заявляла. Это вооружение в конечном счёте будет использовано не только против России, но и самой Турции", — пояснил Перинчек в беседе с РИА Новости.

Ранее Pravda. Ru писала о том, что израильские власти заблокировали поставку оружия собственного производства в Незалежную. Кроме того, правительство запретило третьим странам выражать "поддержку Киеву" используя военные разработки Израиля.

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