The Guardian: отставка Джонсона с поста премьера Британии неизбежна

В Великобритании начались разговоры о том, что отставка премьер-министра страны Бориса Джонсона неизбежна. О том, что этого мнения придерживаются многие парламентарии пишет The Guardian.

"Это неизбежно закончится тем, что он уйдёт, поэтому я просто хочу, чтобы у него была какая-то свобода действий в этом", — полагает член Консервативной партии Британии Чарльз Уокер.

Аналогичного мнения придерживается и депутат-консерватор от Уимблдона Стивен Хаммонд. Он назвал текущее положение Джонсона "началом конца".

Ранее cтаршая госслужащая Сью Грей допросила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за вечеринки, на которой был политик в период локдауна из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что, по данным английских СМИ, чиновники пили и веселились всю ночь. Сам премьер не согласился сложить полномочия и принёс извинения за "опрометчивость", политик уточнил, что считал "встречу рабочей".

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