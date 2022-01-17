Старшая госслужащая Сью Грей допросила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона из-за вечеринки, на которой был политик в период локдауна из-за пандемии коронавируса.
По сообщению газеты The Telegraph, премьер рассказал Грей, которая возглавляет расследование в отношении нарушений, всю имеющуюся информацию, однако, издание не уточнило какую именно.
По сообщению издания, Джонсон и его коллеги пообещали пересмотреть "культуру употребления алкоголя" и возможность увольнения ряда высокопоставленных деятелей.
Ранее Pravda.Ru писала о том, что британская общественность потребовала ухода в отставку Бориса Джонсона из-за вечеринки в разгар пандемии коронавируса, на которой находились десятки сотрудников администрации. По данным английских СМИ, чиновники пили и веселились всю ночь. Сам премьер не согласился сложить полномочия и принёс извинения за "опрометчивость", политик уточнил, что считал "встречу рабочей".
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