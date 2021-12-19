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Джонсон, Гебрейесус и Ко - ответчики в уголовном деле о COVID-геноциде

Мир

Группа британских активистов во главе с вице-президентом Pfizer доктором Майклом Йедоном подала иск в Международный уголовный суд (ICC) против высокопоставленных чиновников и деятелей от медицины.

Джонсон, Гебрейесус и Ко - ответчики в уголовном деле о COVID-геноциде

В качестве ответчиков по уголовному делу предстоит выступить Борису Джонсону и другим официальным лицам Великобритании, а также Биллу и Мелинде Гейтс, руководителям крупных фармацевтических компаний, исполнительному председателю Всемирного экономического форума Клаусу Швабу, доктору Энтони Фаучи, главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, Джун Рейн, исполнительному директору Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA), а также ряду влиятельных деятелей здравоохранения в мире.

Истцы требуют привлечь ответчиков к уголовной ответственности "за многочисленные нарушения Нюрнбергского кодекса … военные преступления и преступления против человечности” и геноцид, из-за "политики против COVID" в Великобритании и других странах, ссылаясь на статистические данные о последствиях вакцинации.

Как сообщает издание Life Site, в иске, поданном 6 декабря, группа Майкла Йедона "представляет доказательства того, что COVID-вакцины являются, по сути, экспериментальными препаратами генной терапии, утверждая, что эти прививки вызывают массовую гибель и осложнения".

Второй пункт обвинения заключается в том, что

  • правительство Великобритании не расследует сообщения о погибших и пострадавших;
  • COVID-случаи и смерти были искусственно завышены,
  • маски для лица являются вредными из-за гипоксии, гиперкапнии и других причин,
  • ПЦР тесты совершенно ненадежны и содержат канцерогены.

Кроме того, истцы утверждают, что "блокировки были введены под предлогом искусственно завышенных показателей инфицирования и смертности от искусственного вируса, а экспериментальные вакцины привели к

  • по меньшей мере, 395 049 случаям побочных реакций вакцины против COVID только в Великобритании.

"Подавление безопасных и эффективных альтернативных методов лечения C COVID -19 равносильно убийству и требует полного расследования судом”, — написано в тексте поданного в МУС иска (цитата Life Site).

Группу активистов поддержали выжившие в Холокосте, которые опубликовали открытое письмо, где провели "резкие параллели между ограничениями COVID и началом Холокоста".

"Просим медицинские регулирующие органы немедленно прекратить этот безбожный медицинский эксперимент над человечеством, который нарушает Нюрнбергский кодекс.

На наших глазах происходит еще один холокост большего масштаба — медицина превращается из целительской, гуманитарной профессии в смертоносный аппарат” (цитата Life Site).

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