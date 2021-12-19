Группа британских активистов во главе с вице-президентом Pfizer доктором Майклом Йедоном подала иск в Международный уголовный суд (ICC) против высокопоставленных чиновников и деятелей от медицины.
В качестве ответчиков по уголовному делу предстоит выступить Борису Джонсону и другим официальным лицам Великобритании, а также Биллу и Мелинде Гейтс, руководителям крупных фармацевтических компаний, исполнительному председателю Всемирного экономического форума Клаусу Швабу, доктору Энтони Фаучи, главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, Джун Рейн, исполнительному директору Агентства по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA), а также ряду влиятельных деятелей здравоохранения в мире.
Истцы требуют привлечь ответчиков к уголовной ответственности "за многочисленные нарушения Нюрнбергского кодекса … военные преступления и преступления против человечности” и геноцид, из-за "политики против COVID" в Великобритании и других странах, ссылаясь на статистические данные о последствиях вакцинации.
Как сообщает издание Life Site, в иске, поданном 6 декабря, группа Майкла Йедона "представляет доказательства того, что COVID-вакцины являются, по сути, экспериментальными препаратами генной терапии, утверждая, что эти прививки вызывают массовую гибель и осложнения".
Второй пункт обвинения заключается в том, что
Кроме того, истцы утверждают, что "блокировки были введены под предлогом искусственно завышенных показателей инфицирования и смертности от искусственного вируса, а экспериментальные вакцины привели к
"Подавление безопасных и эффективных альтернативных методов лечения C COVID -19 равносильно убийству и требует полного расследования судом”, — написано в тексте поданного в МУС иска (цитата Life Site).
Группу активистов поддержали выжившие в Холокосте, которые опубликовали открытое письмо, где провели "резкие параллели между ограничениями COVID и началом Холокоста".
"Просим медицинские регулирующие органы немедленно прекратить этот безбожный медицинский эксперимент над человечеством, который нарушает Нюрнбергский кодекс.
На наших глазах происходит еще один холокост большего масштаба — медицина превращается из целительской, гуманитарной профессии в смертоносный аппарат” (цитата Life Site).
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