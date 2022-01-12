В Великобритании потребовали отставки премьера Джонсона за вечеринки в локдаун

Лидер оппозиции Великобритании Кир Стармер выступил в парламенте с предложением отправить в отставку премьер-министра Бориса Джонсона за вечеринки, в которых тот участвовал во время локдауна, введённого из-за распространения коронавирусной инфекции.

Джонсон отказался уходить в отставку. Он принёс извинения за то, что принимал участие в увеселительных мероприятиях во время Рождества, которые проводились в 2020 году в правительственной резиденции во время локдауна, ограничивающего проведение массовых собраний.

"Что касается моего участия в мероприятии, я хочу еще раз повторить, что я думал, что это рабочее мероприятие", — сказал премьер-министр в парламенте. Его цитирует РИА Новости.

Ранее Борис Джонсон стал ответчиком в уголовном деле о COVID-геноциде.

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