Советник Байдена объяснил, как санкции против России навредят Китаю

Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл подробности готовящихся санкций против России. По его словам, новые ограничительные меры могут навредить и Китаю. Об этом он сказал в интервью NBC.

Салливан объяснил, что китайские компании почувствуют негативное влияние от санкций, которые западные страны планируют ввести против России в случае вторжения на Украину.

"Санкции, которые мы собираемся ввести, скажутся на Китае, потому что они ударят по финансовой системе России, которая взаимодействует с китайской экономикой тоже. У Китая будет выбор, соблюдать ли санкции. Если он решит их не соблюдать, то есть наказания, которые сопровождают это решение", — отметил Салливан.

Ранее он рассказал, как Вашингтон может влиять на текущую ситуацию вокруг Украины при помощи газопровода "Северный поток — 2".

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