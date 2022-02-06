Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан раскрыл подробности готовящихся санкций против России. По его словам, новые ограничительные меры могут навредить и Китаю. Об этом он сказал в интервью NBC.
Салливан объяснил, что китайские компании почувствуют негативное влияние от санкций, которые западные страны планируют ввести против России в случае вторжения на Украину.
"Санкции, которые мы собираемся ввести, скажутся на Китае, потому что они ударят по финансовой системе России, которая взаимодействует с китайской экономикой тоже. У Китая будет выбор, соблюдать ли санкции. Если он решит их не соблюдать, то есть наказания, которые сопровождают это решение", — отметил Салливан.
Ранее он рассказал, как Вашингтон может влиять на текущую ситуацию вокруг Украины при помощи газопровода "Северный поток — 2".
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