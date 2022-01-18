Салливан рассказал о снижении кибератак в США на фоне контакта с Россией

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в последнее время в стране зафиксировано снижение числа крупных кибератак. По его мнению, это связано с налаживанием контакта между американским лидером Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным.

"Мы верим, что в последние несколько месяцев наблюдается, с точки зрения сложных атак вирусов вымогателей, снижение такой активности", — сказал Салливан в интервью изданию Foreign Policy.

Также он вспомнили, что на прошлой неделе на территории России задержали несколько подозреваемых в организации кибератак против ряда американских компаний.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении на территории всей страны режима киберугрозы начальной степени. Он будет действовать меньше недели — с 18 по 23 января.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.