В Кремле заявили, что РФ не причастна к кибератакам на госресурсы Украины

Россия не причастна к кибератакам на украинские правительственные сайты. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, власти РФ знают о нападениях на государственные ресурсы Украины, однако не имеют к этому никакого отношения.

"Это всё очень опасные совпадения, чрезвычайно опасные. Поэтому мы настаиваем на решении этой ситуации, проблемы", — сказал Песков в интервью CNN, выдержки из которого появились в Twitter-аккаунте издания The Hill.

Он добавил, что для снижения напряжённой ситуации на границе с Украиной необходимо получить конкретный ответ от США по гарантиям безопасности. Государственный деятель подчеркнул: это единственный путь, чтобы улучшить конфликтную обстановку.

Ранее в СБУ сообщили о масштабной хакерской атаке на правительственные сайты Украины, в том числе на ресурсы МИД и Минобразования. Злоумышленники разместили на главных страницах порталов информацию провокационного характера.

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