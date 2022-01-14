"Бойтесь и ждите худшего": на сайте Минобразования Украины появились угрозы

На сайте Министерства образования и науки Украины неизвестные разместили угрозы в адрес граждан. Согласно информации, они якобы собрали данные всех жителей Незалежной и "слили" в какую-то "общую сеть".

Хакеры взломали сайт Министерства образования Украины

Кроме того, хакеры, взломавшие государственный сайт, пообещали, что удалят всю информацию с компьютеров жителей без возможности восстановления.

"Украинец! <…> Вся информация о вас стала публичной, бойтесь и ждите худшего. Это Вам за ваше прошлое, настоящее и будущее", — говорится в сообщение неизвестных злоумышленников.

При этом те, кто разместил пост, перечислили за что конкретно жители Незалежной должны "ответить".

"За Волынь, за ОУН-УПА*, за Галицию, за Полесье и за исторические земли", — написали злоумышленники.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России.

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