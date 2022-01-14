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Автор Екатерина Широкова

В США пообещали рассказать о "сценариях" России по Украине

Мир

В ближайшие сутки представители Белого дома США собираются обнародовать информацию о том, как планирует действовать Россия в отношении Украины. Как заявил Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан, такой "сценарий" они уже видели.

В США пообещали рассказать о "сценариях" России по Украине

Как отметил Салливан, речь идёт о "предлоге" для обвинения российской стороной властей Киева в "неизбежной атаке на востоке".

"Мы видели этот сценарий в 2014 году. Они готовят его снова. У администрации будут дополнительные детали относительно того, что мы видим в плане создания предлога, которыми мы поделимся с прессой в течение следующих 24 часов", — цитирует советника по нацбезопасности США РИА Новости.

Кроме того, Салливан подчеркнул, что сейчас нельзя быть полностью уверенным в достоверности данных собранных разведкой, в отличие от прошлых "сценариев".

Ранее представители Пентагона заявили, что США необходимо "готовиться к войне" с Россией, а вторжение Москвы на территорию Незалежной "более вероятно, чем нет".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша украина джейк салливан
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