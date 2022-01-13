Экономист Лавровский оценил представленные сенаторами США антироссийские санкции

Экономист, член экспертного совета "Деловой России" Игорь Лавровский оценил для Pravda.Ru представленные сенаторами США санкции, затрагивающие российские банки и суверенный долг РФ в случае гипотетического вторжения на Украину.

"Ситуация опасная, и её опасность заключается в том, что расчеты в долларах — это, по сути, счета в американских банках. То есть никакие расчеты в долларах ни с кем не могут пройти, если они не через корреспондентский американский банк. Если США попытаются ограничить вот эти транзакции, то мы не сможем нормальным образом расплачиваться в долларах. Я имею в виду по экспортно-импортным операциям", — заявил Лавровский.

Он отметил, что Россия защищена от манипуляций США с суверенными фондами, поскольку доля долларов в российских валютных резервов является очень низкой.

"Что такое золотовалютные резервы или суверенные фонды? Это бумажки, номинированные в американских дензнаках. Сейчас их доля снизилась в российских валютных резервах. Мы постепенно сокращали долю долларов, но она еще не нулевая. Они еще могут заморозить 5-10%. У нас сейчас доля золота резко возросла в наших резервах. И это правильно. Благодаря этому манипуляции с суверенными фондами стали сложнее гораздо", — сказал собеседник издания.

Экономист не исключил, что при введении санкций против российских банков в России может ухудшиться финансовая ситуация.

"Если банкам ограничат возможности заимствования на международных рынках, то это приведет к удорожанию кредитов в России. У нас банки для своих каких-то краткосрочных нужд постоянно обращаются к иностранному рынку, то есть если попытаются их на этом зажать, то это автоматически приведет к росту их издержек. И, соответственно, ухудшится финансовая ситуация в России", — добавил Лавровский.

Ранее сенаторы-демократы в Конгрессе США представили законопроект, который предполагает введение санкций против нескольких российских банков, против суверенного долга РФ, а также подразумевает ограничение доступа к системе SWIFT в случае гипотетического "нападения" России на Украину.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.