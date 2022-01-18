В Польше ввели режим киберугрозы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении на территории всей страны режима киберугрозы начальной степени, сообщает РИА Новости.

Известно, что введённый в Польше режим будет действовать меньше недели — с 18 по 23 января. При этом в Правительственном центре безопасности объяснили, что такой режим решено ввести на фоне существующих рисков для безопасности систем передачи данных. В центре не стали пояснять, о какой конкретно угрозе идёт речь. Также остаётся неизвестным, откуда и от кого исходит данная опасность.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не причастна к кибератакам на украинские правительственные сайты. По его мнению, это всё очень чрезвычайно опасные совпадения. Также Песков добавил, что в России настаивают на решении этой ситуации.

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