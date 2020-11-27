Канада обвинила Россию в киберугрозах. МИД РФ ответил - и жёстко

В МИД России отреагировали на канадский доклад, касающийся кибербезопасности мирового сообщества. В нём канадские эксперты, по традиции, сообщили: Россия с точки зрения кибернетических угроз несомненно опасна для Канады.

Комментируя работу канадских специалистов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила: вместо того, чтобы наладить сотрудничество и вместе бороться с вызовами киберугроз, в Канаде "придумали параллельную реальность".

"Печально, что в поисках финансирования канадским коллегам приходится придумывать параллельную реальность вместе совместной, конструктивной, нормальной работы по борьбе с реальными, а не вымышленными угрозами в цифровом пространстве", — высказалась Захарова.

Россия, отметила представитель МИД, готова работать над прозрачной и понятной системой "международной информационной безопасности". И грустно, что канадские коллеги предпочли шумиху в прессе совместной работе, резюмировала Захарова.