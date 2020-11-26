Для современного мира характерны в том числе множественные кибернетические угрозы. Если вовремя не принять меры, то мир погрузится в "киберхаос".
Более подробно о глобальной информационной безопасности рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своей речи на заседании коллегий министерств иностранных дел РФ и Белоруссии. Дипломат отметил: данный вопрос — на повестке дня.
"Очевидно, что без универсальных договоренностей мир рискует погрузиться в киберхаос, последствия которого могут оказаться катастрофическими.
Необходимо продолжать совместно отстаивать наши подходы в данной сфере на многосторонних площадках, в региональных механизмах и в двустороннем формате", — высказался Лавров.
Напомним, что ранее власти многих стран обвиняли "российских хакеров" в попытках повлиять на выборы (в том числе американские) и политическую повестку. "Прилетело" даже Борису Джонсону — он, по мнению чиновников Великобритании, недостаточно противодействовал "российской угрозе".
Павел Прилучный, который опубликовал снимок своего "разукрашенного" ссадинами и кровоподтёками лица в Instagram, отказался объяснять подробности своей драки.