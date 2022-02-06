В США сказали, как при помощи "Северного потока — 2" ставят Путина перед выбором

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, как Вашингтон может влиять на текущую ситуацию вокруг Украины при помощи газопровода "Северный поток — 2". Этим он поделился в эфире телеканала Fox News.

Салливан уверен, что тот факт, что "Северный поток — 2" до сих пор не начал поставки российского газа в Европу, является заслугой американской дипломатии. Он подчеркнул, что этого не произойдёт и в ближайшие месяцы.

"Это рычаг влияния, который у нас сейчас есть. Мы намерены его использовать. Владимир Путин стоит перед выбором. Если он предпочтёт двинуться на Украину, он не сможет получить выгоды", — заявил Салливан.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал газопровод "Северный поток-2" гибридным оружием России.

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