Премьер Украины назвал "Северный поток- 2" гибридным оружием РФ

Газопровод "Северный поток-2" является гибридным оружием РФ, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Считаем "СП-2" гибридным оружием РФ и призываем цивилизованный мир и немецких партнёров принять все меры, чтобы не допустить использование этого гибридного оружия против Украины, Польши и ЕС", — цитирует ТАСС заявление Шмыгаля на совместной пресс-конференции с находящимся в Киеве премьером Польши Матеушем Моравецким.

По словам главы украинского правительства, они с Моравецким обсудили вопросы сотрудничества в целях противодействия реализации проекта "Северный поток-2".

Премьер Польши согласился с тем, что российский газопровод является серьёзным оружием и призвал немецкие власти не содействовать его запуску.

"Нельзя одной рукой показывать солидарность с Украиной, а другой — подписывать сертификационные документы по "Северному потоку 2", — приводит слова главы польского правительства "Интерфакс".

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