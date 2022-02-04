Бундестаг: Украина истерично умоляет Германию ввести санкции против России

Требования Киева к ФРГ по поводу введения санкций против РФ, в том числе в отношении газопровода "Северный поток-2", становятся всё более истеричными. Об этом заявил эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции "Альтернатива для Германии" в Бундестаге Штеффен Котре.

Он назвал использование "Северного потока-2" в качестве способа давления на Россию "крайне неумным решением". По его мнению, это причинит лишь внешнеполитический вред, передаёт ТАСС.

"Правильно было бы обратное: запуск "Северного потока — 2" мог бы стать столь срочно необходимым сигналом разрядки", — сказал политик.

Как отметил Котре, отказавшись от российского газопровода, Германия нанесёт существенный ущерб собственной экономике.

Он подчеркнул, что германо-российское энергетическое партнёрство существует в течение многих десятилетий и не зависит от каких-либо внешних конфликтных ситуаций.

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