"В роли фюрера — Путин": Украина собрала "антигитлеровскую коалицию"

На Украине заявили, что события с "российской агрессией" развиваются по сценарию Второй мировой войны, и как и тогда, страны объединяются против "узурпаторов". Как подчеркнул журналист Остап Дроздов, Незалежная создаёт "антигитлеровскую коалицию".

Кроме того, Дроздов считает, что в роли фюрера в этот раз выступает президент России Владимир Путин.

"Со времён Второй мировой войны у нас образовалась беспрецедентная по-новому "антигитлеровская коалиция" мирового масштаба. Только в роли Гитлера 21-го века у нас выступает российский президент. Эта беспрецедентность мировой поддержки — это новая реальность", — цитирует украинского журналиста "Власть Сегодня" со ссылкой на эфир "Украины 24".

Журналист отметил, что несмотря на циничность выводов, возможное "вторжение" России в Незалежную, это "подарок истории" для Украины. Что конкретно имел в виду Дроздов под этим высказыванием, он не уточнил.

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