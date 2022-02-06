В Киеве обвинили Запад в геноциде и "сломленном духе"

Западный режим на Украине смог сломить дух и "пропитать страхом" украинский народ, заявил депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива. По словам парламентария, механизм "геноцида" отлажен до мелочей.

По словам Кивы, "несогласных" чаще всего запугивают, но иногда доходит и до расправы.

"Кого запугивали, кого убивали, а кого уголовным преследованием заставляли бежать из страны", — написал парламентарий в своём Telegram-канале. — "Запад получил контроль над властью, устроил геноцид в стране украинского народа".

Как подчеркнул депутат, это стало триггером для беззакония в лице националистов и радикалов. А в это время, Незалежную "грабили и разворовывали", пока украинцы "пропитанные страхом" прятались по домам.

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