Словакия "отдаст" США стратегические объекты в обмен на финансирование

Американская сторона заключила со Словакией военное соглашение, которое подразумевает финансирование оборонного комплекса страны в обмен на право использовать два словацких аэродрома. Согласно документу, власти США намерены вложить около ста миллионов долларов.

Как подчеркнули в Госдепе, на стратегических объектах Словакии планирую проводить совместные учения, чтобы справиться с "кризисом безопасности". Со словацкой стороны соглашение подписали глава МИД Иван Корчок и министр обороны Ярослав Надь, со стороны США госсекретать Энтони Блинкен.

"Словакия стремится к модернизации своих оборонительных возможностей и инфраструктуры. Соглашения позволяет США поддержать эти усилия", — цитирует Блинкена РИА Новости. — "Это соглашение облегчает нашим военным координацию оборонительных усилий, таких как проведение совместных учений. Оно позволит наладить более регулярные консультации между нашими странами на тему угроз нашим народам".

Впрочем, в самой Словакии документ восприняли не очень "радостно". Оппозиционные партии выступили против и потребовали провести референдум. Часть граждан вышла на митинги. Для того чтобы соглашение вступило в силу, оно должно быть рассмотрено в словацком парламенте и утверждено президентом страны.

Пентагон уже предлагал финансирование военных баз в Словакии в 2019 году, однако, тогда власти отказались.

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