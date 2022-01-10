РФ сократила почти втрое транзит газа через Украину в Словакию с начала года

С начала 2022 года транзит российского газа через Украину в Словакию уменьшился почти в три раза. Об этом сообщает словацкий газотранспортный оператор Eustream.

"Прокачка российского газа в Словакию через нашу газораспределительную станцию в городе Вельки-Капушаны на границе с Украиной с 31 декабря 2021 года сократилась почти в три раза", — цитирует сообщение компании ТАСС.

Согласно сведениям газотранспортного оператора, 31 декабря была заявлена прокачка в Словакию 83,8 млн кубометров газа, 1 января — 49,5 млн кубометров, 2 января — 35,5 млн кубометров, 3 января — 26,1 млн кубометров. С 4 по 9 января этот показатель не превышал 27,7 млн кубометров в день. На понедельник, 10 января, заявлена прокачка через Украину 27,1 млн кубометров газа.

В компании отметили, что технические мощности словацкого транзитного коридора в городе Вельки-Капушаны дают возможность ежедневной прокачки до 184 млн кубометров газа.

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