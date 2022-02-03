Американка пожаловалась на изнасилование в 3D-метавселенной Цукерберга

Интернет-пользовательница из США Нина Джейн Патель рассказала, что была изнасилована в виртуальном пространстве метавселенной компании Марка Цукерберга Horizon Worlds, сообщает портал MEAWW.

По словам Патель, она не включила безопасный режим, когда зашла в метавселенную, и сразу же стала жертвой словесных и сексуальных домогательств со стороны пользователей, которые "фактически изнасиловали аватар" девушки.

"Три-четыре аватарки мужского пола, с мужскими голосами, по сути, "изнасиловали" мою аватарку и сделали фотографии. Когда я пыталась уйти, они кричали: "Не притворяйся, что тебе не понравилось", — сообщила потерпевшая.

Чтобы прекратить издевательство и покинуть виртуальную реальность, женщина вынуждена была отключить интернет.

Инцидент прокомментировали представители метавселенной. Они признали, что подобная проблема существует, и пообещали улучшать инструменты обеспечения безопасности юзеров.

Метавселенная Марка Цукерберга Horizon Worlds представляет собой виртуальную 3D-реальность, имитирующую реальную жизнь и содержащую голографические аватары.

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