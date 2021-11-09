Какие опасности таит метавселенная Цукерберга

Виртуальный мир и реальный — пока мы еще делаем различия, но скоро эти понятия станут для нас неразличимыми. И все благодаря усилиям предприимчивых бизнесменов, которые создают новые, универсальные вселенные. Герман Греф, Марк Цукерберг… Эти люди делают сейчас все возможное для того, чтобы люди подсели на крючок метавселенных. Виртуальный мир окончательно и бесповоротно сольется с реальным. Есть уже несколько проектов создания метавселенных, они конкурируют между собой, и мы через какое-то время будем наблюдать за их серьезной борьбой не на жизнь, а на смерть.

Цукерберг готовит мир к новой революции

Дальше всех пошел в своих революционных начинаниях Марк Цукерберг, он уже работает над развитием онлайн-среды, где пользователи смогут не только общаться и играть в игры, в том числе с помощью гарнитуры виртуальной реальности, но и работать. Для этого потребовалось даже сделать ребрендинг компании — теперь Facebook будет называться Meta. Но "Мета" — это совсем не о бренде. По сути, речь идет о жизни в виртуальной вселенной. Теперь не получится просто зайти в соцсети, с кем-то пошутить и уйти, вам придется в ней находиться постоянно. И это уже "ребрендинг" всей системы, "ребрендинг" сознания людей. Недаром Цукерберг сказал, что его компания — это больше не социальные сети.

Маркетолог Николай Григорьев сравнил метавселенную Цукерберга с новыми начинаниями Грефа.

"В свое время Греф сказал, что Сбербанк — это больше не банк, это Сбер — некая среда, объединяющая разнообразные услуги, такая цифровая вселенная, которая объединяет в себе большое количество разных бизнесов. Например, доставка еды — какое имеет отношение к банку? Никакое. И здесь такая же история: происходит радикальный ребрендинг, просто потому, что отныне эта история не должна быть связана с социальными сетями. Это все происходит не за день, не за минуту, не за час, это весьма сложный процесс", — пояснил эксперт в интервью Pravda. Ru.

О своем переходе в формат метавселенных заявил не только Цукерберг. Грандиозные планы по "порабощению человечества" строят и другие мастодонты бизнеса, в том числе и Безос.

Они считают, что стартовать в цифровую вселенную можно по-разному:

из социальных сетей,

из пространства игры, в которую играют миллиарды людей.

Происходит диффузия цифрового мира, объединение виртуального и реального. Эта стенка истончается. Какое-то время назад можно было точно сказать, что относится к виртуальному миру, а что — к реальному. Но сейчас все иначе — в виртуальное пространство уходят наши финансовые транзакции, мы осуществляем покупки онлайн, которые нам доставляет к двери курьер, люди начинают знакомиться в Сети, заводить семью. Где-то там происходит почти полноценная социальная жизнь.

Новые квазигосударства: где таится опасность

Когда-то соцсети были пространством, куда иногда заходили развлечься, отправить друг другу сообщения, постепенно интернет стал порабощать человеческий разум. Современные молодые люди находятся в соцсетях уже больше четырех часов в день. Недалек тот день, когда они совсем перестанут оттуда выходить. И для этого есть немало приспособлений:

очки с доступом в интернет,

часы с доступом в интернет.

"Вы будете постоянно подключены к этой вселенной. В виртуальное пространство переходит много социальных функций. У большинства людей на телефоне есть банк-клиент, мы получаем на карточку зарплату или гонорары за какую-то деятельность. Через интернет можно даже заказать вещи из итальянских бутиков. Появились даже виртуальные примерочные. Есть уже и виртуальные комнаты для подбора мебель, ее можно расставить и посмотреть, как она будет смотреться", — отмечает Николай Григорьев.

И Цукерберг нам, по сути, говорит: давайте уже уберем эту стенку, создадим метавселенную, которая будет объединять то, что раньше называлось реальным и виртуальным. И это общее направление, по которому сейчас движется часть человечества — к трансгуманизму.

Неслучайно сейчас Цукерберг приглашает новых инженеров, потому что серверы должны постоянно работать, обслуживая миллиарды людей. В итоге образуются новые квазигосударства, которые явно напрягают политиков и в США, и в России, и в Китае. Поэтому вскоре предстоит наблюдать еще и за борьбой национальной бюрократии с метавселенными. Борьба будет жесткая, Цукерберга уже приглашали в конгресс. И эта борьба будет взаимной. Потому что власть у цифровых гигантов очень большая. Они тоже могут огрызаться.

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